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Коронавирус унес жизни более 90 тысяч украинцев

Пятница, 10 декабря 2021, 08:18

За сутки 9 декабря в Украине зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 442 человека.

Источник: Минздрав

Детали: Среди заболевших в четверг - 1 010 детей и 214 медработников.

За прошедшие сутки госпитализирован 2 551 человек, летальных исходов – 442, выздоровели 24 456 пациентов.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 543 684 человека;

поправилось – 3 158 426 человек;

умерли – 90 343 людей;

проведено ПЦР-тестирований – 16 234 638.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019
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