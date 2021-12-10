Коронавирус унес жизни более 90 тысяч украинцев
Пятница, 10 декабря 2021, 07:18
За сутки 9 декабря в Украине зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 442 человека.
Источник: Минздрав
Детали: Среди заболевших в четверг - 1 010 детей и 214 медработников.
За прошедшие сутки госпитализирован 2 551 человек, летальных исходов – 442, выздоровели 24 456 пациентов.
За все время пандемии в Украине:
заболело – 3 543 684 человека;
поправилось – 3 158 426 человек;
умерли – 90 343 людей;
проведено ПЦР-тестирований – 16 234 638.
Украинская правда