Понад 45% дорослих українців отримали хоча б одну дозу ковід-вакцини – МОЗ

Понад 14 мільйонів людей в Україні отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Вже 45,2% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%".

Деталі: За добу 9 грудня вакцинували 157 728 людей. Одну дозу отримали 57 253 людини, повністю імунізовані – 100 475 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 031 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей. Загалом проведено 26 284 188 щеплень.