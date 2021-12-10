Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Понад 45% дорослих українців отримали хоча б одну дозу ковід-вакцини – МОЗ

П'ятниця, 10 грудня 2021, 08:40
фото: Covid-19 vaccination

Понад 14 мільйонів людей в Україні отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Вже 45,2% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%".

Деталі: За добу 9 грудня вакцинували 157 728 людей. Одну дозу отримали 57 253 людини, повністю імунізовані – 100 475 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 031 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей. Загалом проведено 26 284 188 щеплень.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ центрі Києва провалився асфальт, змінено рух транспорту

фотоУ Луцьку авто в’їхало в натовп на переході: є постраждалі

видео"Ти що, тупий?": з'явилося нове відео з Гогілашвілі - поскандалив з патрульними у Києві

G7 попереджає Росію про серйозні наслідки у випадку вторгнення в Україну

Скандал з Гогілашвілі: Зеленський просить звільнити заступника глави МВС

Мігранти прорвалися з Білорусі до Польщі, постраждав польський військовий

Усі новини...
вакцинація
Головні новини четверга і ночі: "ковідна тисяча", США і автономія Донбасу
У Кропивницькому медики видавали свідоцтва про вакцинацію без щеплення на Covid-19 – СБУ
Країни ЄС погодять 9-місячний термін COVID-сертифікатів для подорожей – ЗМІ
Останні новини
19:02
Новини економіки: тиск на главу НБУ, платні пакети
18:59
"Зоря" дала бій "Динамо": кияни йдуть у зиму на другому місці
18:47
На Львівщині 10 дітей отруїлися невідомою речовиною
18:24
Бійка у Харкові: госпіталізовано 5 поліцейських
18:09
У Мінекономіки пояснили зниження активів ДП на майже 400 мільярдів у звіті
18:01
Байден і Путін проведуть ще одну розмову щодо України - Кремль
17:45
ООС: 4 обстріли, українські військові відкривали вогонь у відповідь
17:25
фотоУ центрі Києва провалився асфальт, змінено рух транспорту
17:22
У Греції сильний шторм призвів до повеней, загинула жінка
17:08
Нідерландський гонщик Ферстаппен у драматичній гонці став чемпіоном світу в Формулі-1
Усі новини...