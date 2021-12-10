Более 45% взрослых украинцев получили хотя бы одну дозу ковид-вакцины – Минздрав

Более 14 миллионов человек в Украине получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19.

Источник: Минздрав

Дословно: "Уже 45,2% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40 %".

Детали: За сутки 9 декабря вакцинировали 157 728 человек. Одну дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизированы – 100 475 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 031 953 человека, из них получили одну дозу – 14 031 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек. В общей сложности проведено 26 284 188 прививок.