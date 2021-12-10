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Зеленський на полях саміту "Східного партнерства" може зустрітися з Макроном та Шольцом

П'ятниця, 10 грудня 2021, 09:59
Зеленський і Макрон. фото AFP via Getty Images

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон ймовірно зустрінуться 15 грудня у Брюсселі, на полях саміту "Східного партнерства". 

Як пише "Європейська правда", сигнали про це надійшли з Офісу президента України та від Еммануеля Макрона на його пресконференції.

Макрон сказав про мабутню зустріч, говорячи про питання України та необхідність зберегти Нормандський формат.

"Наше бажання - це взаємодіяти в контакті з Зеленським, якого я побачу в середу (15 грудня), і в контакті з Путіним, з яким я говоритиму наступного тижня, щоб пожвавити цей формат ("нормандський" - ІФ) та політичний процес загалом", - цитує його "Інтерфакс-Україна".

У той же час, повідомляє "Укрінформ", глава ОПУ Андрій Єрмак в телеефірі 9 грудня сказав, що Зеленський у Брюсселі можливо зустрінеться з Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 

"Думаю, що наступного тижня у Брюсселі відбудеться зустріч Президента Зеленського з президентом Франції Макроном і з новим канцлером Німеччини. І думаю, що ми продовжуватимемо працювати, аби був проведений саміт Нормандського формату", - сказав Єрмак.

Офіційно зустрічі ще не анонсували. 

Як відомо, 15 грудня у Брюсселі проходитиме саміт "Східного партнерства".

Теми: ЗеленськийМакронШольц


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