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Зеленский на полях саммита "Восточного партнерства" может встретиться с Макроном и Шольцом

Пятница, 10 декабря 2021, 09:59
Зеленский и Макрон. фото AFP via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, встретятся 15 декабря в Брюсселе, на полях саммита "Восточного партнерства".

Как пишет "Европейская правда", сигналы об этом поступили из Офиса президента Украины и Эммануэля Макрона на его пресс-конференции.

Макрон сказал о предстоящей встрече, говоря о вопросах Украины и необходимости сохранить Нормандский формат.

"Наше желание – это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду (15 декабря), и в контакте с Путиным, с которым я буду говорить на следующей неделе, чтобы оживить этот формат (Нормандский. – ИФ) и политический процесс в целом", – цитирует его "Интерфакс-Украина".

В то же время, сообщает "Укринформ", глава ОПУ Андрей Ермак в телеэфире 9 декабря сказал, что Зеленский в Брюсселе, возможно, встретится с Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Думаю, на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча Президента Зеленского с президентом Франции Макроном и с новым канцлером Германии. И думаю, что мы будем продолжать работу, чтобы был проведен саммит Нормандского формата", - сказал Ермак.

Официально встречи еще не анонсировались.

Как известно, 15 декабря в Брюсселе пройдет саммит "Восточного партнерства".

Темы: ЗеленскийМакронШольц
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