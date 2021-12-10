ДБР викрило бізнесмена та брокера, які "нагріли" державу на 7,6 мільйона

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору однієї з комерційних структур Київщини та митному брокеру, які створили протиправну схему ухилення від сплати податків на 7,6 млн гривень.

Джерело: ДБР

Деталі: За даними слідства, протягом 2018-2020 років організатори оборудки під час подачі документів для розмитнення свідомо вказували неправильний код продукції згідно з класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Таким чином компанія–імпортер занизила суму сплати податкових та митних платежів на 7,6 млн гривень.

Зловмисників підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (450 тисяч гривень –ред.) з конфіскацією майна.