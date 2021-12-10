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ГБР разоблачило бизнесмена и брокера, которые "нагрели" государство на 7,6 миллиона

Пятница, 10 декабря 2021, 09:28
ГБР разоблачило бизнесмена и брокера, которые нагрели государство на 7,6 миллиона
изображение с FB-страницы ДБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении директору одной из коммерческих структур Киевщины и таможенному брокеру, создавшим противоправную схему уклонения от уплаты налогов на 7,6 млн гривен.

Источник: ГБР

Детали: По данным следствия, в течение 2018-2020 годов организаторы схемы при подаче документов для растаможки сознательно указывали неправильный код продукции согласно классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

Таким образом компания-импортер занизила сумму уплаты налоговых и таможенных платежей на 7,6 млн. гривен.

Злоумышленников подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов по предварительному сговору группой лиц, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 25 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (450 тысяч гривен –ред.) с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: ГБРКиевская область
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