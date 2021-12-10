Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ГБР разоблачило бизнесмена и брокера, которые "нагрели" государство на 7,6 миллиона

Пятница, 10 декабря 2021, 10:28
изображение с FB-страницы ДБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении директору одной из коммерческих структур Киевщины и таможенному брокеру, создавшим противоправную схему уклонения от уплаты налогов на 7,6 млн гривен.

Источник: ГБР

Детали: По данным следствия, в течение 2018-2020 годов организаторы схемы при подаче документов для растаможки сознательно указывали неправильный код продукции согласно классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

Таким образом компания-импортер занизила сумму уплаты налоговых и таможенных платежей на 7,6 млн. гривен.

Злоумышленников подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов по предварительному сговору группой лиц, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 25 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (450 тысяч гривен –ред.) с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: ГБРКиевская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украине нужно больше "Джавелинов", чтобы дать отпор армии РФ – американский военный

Ковид постепенно отступает: за сутки выздоровлений вдвое больше, чем заражений

Главные новости субботы и ночи: скандал с Гогилашвили, торнадо в США

Бокс: Ломаченко одолел Комми

Байден предупредил Путина об "ужасной цене" в случае вторжения в Украину

На Сицилии обрушилась многоэтажка, десяток человек пропал без вести

Все новости...
ГБР
ГБР завершило расследование по Леросу: управились за месяц
Бутусов извинился "за эмоции" на пресс-конференции, но от слов не отказывается
Лероса вызвали на допрос как раз на то время, когда Зеленский будет выступать в Раде
Последние новости
12:41
Литва сообщила о стрельбе на границе с Беларусью
12:09
Ломаченко готов провести следующий бой с чемпионом мира
11:37
Тонкие бесплатные пакеты стали платными
11:34
ЕС и США предостерегли Республику Сербскую от выхода из госучреждений Боснии и Герцеговины
11:24
В РФ заявили, что самолет по пути в Сочи "встетился" с неопознанным объектом
10:44
таблицаВ "красной" зоне карантина до сих пор находятся 10 областей
10:10
Украине нужно больше "Джавелинов", чтобы дать отпор армии РФ – американский военный
09:39
Еще 83 тысячи украинцев сделали ковид-прививки
08:57
фотоРазыскиваемый ФБР участник штурма Капитолия сбежал в Беларусь
08:22
Ковид постепенно отступает: за сутки выздоровлений вдвое больше, чем заражений
Все новости...