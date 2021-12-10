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Свіжий рейтинг президента очолює Зеленський, антирейтинг – Порошенко

П'ятниця, 10 грудня 2021, 09:47
Свіжий рейтинг президента очолює Зеленський, антирейтинг – Порошенко
Володимир Зеленський. фото Дмитра Ларіна, УП

Чинний глава держави Володимир Зеленський лідирує у президентському рейтингу з результатом 23,5%.

Джерело: опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-8 грудня

Дослівно: "Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 23,5% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).

Деталі: За даними соціологів, 13,4% підтримали б 5-го президента України лідера "Європейської солідарності" Петра Петра Порошенка, 9,9% – очільницю ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 9,3% – одного зі співголів ОПЗЖ Юрія Бойка.

7,5% опитаних віддали б свій голос ексспікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову, 6,7% респондентів підтримали б Ігоря Смешка, 6,5% – Євгена Мураєва, 5,5% – Володимира Гройсмана, 3,2% – Олега Ляшка, 3,1% – Арсенія Яценюка.

 

Рейтинги інших кандидатів – менше 3%.

 

Антирейтинг очолює Порошенко: 47% не проголосували б за нього за жодних обставин. 37% не проголосували б за Тимошенко, 35% –Бойка, 33% –Зеленського, 22% –Ляшка.

 

Кожен шостий-сьомий не проголосував б за жодних обставин за Яценюка, Кличка, Мураєва, Гройсмана та Тягнибока.

Додатково: 6-8 грудня 2021 року соціологи опитали методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) 2500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Українська правда

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Теми: соціологіявибори
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