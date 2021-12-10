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Свежий рейтинг президента возглавляет Зеленский, антирейтинг – Порошенко

Пятница, 10 декабря 2021, 10:47
Владимир Зеленский. фото Дмитрия Ларина, УП

Действующий глава государства Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге с результатом 23,5%.

Источник: опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" в течение 6-8 декабря

Дословно: "Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 23,5% бы проголосовали за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Детали: По данным социологов, 13,4% поддержали бы 5-го президента Украины лидера "Европейской солидарности" Петра Петра Порошенко, 9,9% - главу ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 9,3% - одного из сопредседателей ОПЗЖ Юрия Бойко .

7,5% опрошенных отдали бы свой голос экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, 6,7% респондентов поддержали бы Игоря Смешко, 6,5% – Евгения Мураева, 5,5% – Владимира Гройсмана, 3,2% – Олега Ляшко, 3 ,1% – Арсения Яценюка.

 

Рейтинги других кандидатов – менее 3%.

 

Антирейтинг возглавляет Порошенко: 47% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 37% не проголосовали бы за Тимошенко, 35% - Бойко, 33% - Зеленского, 22% - Ляшко.

 

Каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка, Кличко, Мураева, Гройсмана и Тягнибока.

Дополнительно: 6-8 декабря 2021 года социологи опросили методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Украинская правда
Темы: социологиявиборы
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