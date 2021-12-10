Половина українців вважають Білорусь ворожою країною, Росія – ворожа для 72%

48% українців вважають сусідню Білорусь ворожою країною щодо України, Росію вважають ворожою – 72% опитаних.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-8 грудня

Дослівно: "Білорусь українці здебільшого вважать ворожою країною щодо України, при цьому за останні рік кількість таких респондентів зросла більш, ніж вдвічі (з 22 до 48%). Більшість опитаних (72%) вважають Росію ворожою країною, тільки 12% – союзною".

Деталі: Соціологи зазначають, що найбільшими союзниками України опитані вважають Канаду, Литву, Польщу та Великобританію, а також США та Туреччину.

Дещо менше вважають союзниками Францію, Німеччину та Китай. Повідомляється, що останню вважають швидше нейтральною країною.

Також соціологи зазначають, що за останній рік відчутно в кращий бік змінилося ставлення до Туреччини та Великобританії і погіршилося щодо Білорусі.

Дослідження громадської думки тривало з 6 по 8 грудня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2 500 мешканців України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.