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Половина українців вважають Білорусь ворожою країною, Росія – ворожа для 72%

П'ятниця, 10 грудня 2021, 11:20
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

48% українців вважають сусідню Білорусь ворожою країною щодо України, Росію вважають ворожою – 72% опитаних.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-8 грудня

Дослівно: "Білорусь українці здебільшого вважать ворожою країною щодо України, при цьому за останні рік кількість таких респондентів зросла більш, ніж вдвічі (з 22 до 48%). Більшість опитаних (72%) вважають Росію ворожою країною, тільки 12% – союзною". 

 

Деталі: Соціологи зазначають, що найбільшими союзниками України опитані вважають Канаду, Литву, Польщу та Великобританію, а також США та Туреччину.

 

Дещо менше вважають союзниками Францію, Німеччину та Китай. Повідомляється, що останню вважають швидше нейтральною країною. 

 

Також соціологи зазначають, що за останній рік відчутно в кращий бік змінилося ставлення до Туреччини та Великобританії і погіршилося щодо Білорусі. 

Дослідження громадської думки тривало з 6 по 8 грудня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2 500 мешканців України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.

Українська правда


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