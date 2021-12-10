Половина украинцев считают Беларусь враждебной страной, Россия – враждебная для 72%

48% украинцев считают соседнюю Беларусь враждебной страной по отношению к Украине, Россию считают враждебной – 72% опрошенных.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-8 декабря

Дословно: "Беларусь украинцы в основном считают враждебной страной по отношению к Украине, при этом за последние год количество таких респондентов возросло более чем вдвое (с 22 до 48%). Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% – союзной".

Детали: Социологи отмечают, что крупнейшими союзниками Украины опрошенные считают Канаду, Литву, Польшу и Великобританию, а также США и Турцию.

Несколько меньше считают союзниками Францию, Германию и Китай. Сообщается, что последнюю считают скорее нейтральной страной.

Также социологи отмечают, что за последний год ощутимо в лучшую сторону изменилось отношение к Турции и Великобритании и ухудшилось по отношению к Беларуси.

Исследование общественного мнения проходило с 6 по 8 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2 500 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.