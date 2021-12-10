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За прямі переговори з Росією виступають 56% українців

П'ятниця, 10 грудня 2021, 11:28
фото: pixabay

Понад 50% українців вважають, що Україна має вести прямі переговори з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 6-8 грудня

Дослівно: "За прямі переговори з Росією (як безальтернативне рішення) виступають 56%, 41% – проти".

Деталі: При цьому 46% респондентів підтримують залучення Туреччини до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, стільки ж – проти. 

 

Опитування провела Соціологічна група "Рейтинг" 6-8 грудня серед 2500 респондентів віком від 18 в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.

Українська правда
Теми: РосіяУкраїнаопитування


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