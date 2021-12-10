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За прямые переговоры с Россией выступают 56% украинцев

Пятница, 10 декабря 2021, 10:28
За прямые переговоры с Россией выступают 56% украинцев
фото: pixabay

Более 50% украинцев считают, что Украина должна вести прямые переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Донбассе.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 6-8 декабря

Дословно: "За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) выступают 56%, 41% – против".

Детали: При этом 46% респондентов поддерживают вовлечение Турции в переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, столько же – против.

Опрос провела Социологическая группа "Рейтинг" 6-8 декабря среди 2500 респондентов в возрасте от 18 во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

 

Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда

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Темы: РосcияУкраинаопрос
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