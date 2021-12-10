За прямые переговоры с Россией выступают 56% украинцев
Более 50% украинцев считают, что Украина должна вести прямые переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Донбассе.
Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 6-8 декабря
Дословно: "За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) выступают 56%, 41% – против".
Детали: При этом 46% респондентов поддерживают вовлечение Турции в переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, столько же – против.
Опрос провела Социологическая группа "Рейтинг" 6-8 декабря среди 2500 респондентов в возрасте от 18 во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров.
Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.