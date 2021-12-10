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Половина українців за візи з Росією

П'ятниця, 10 грудня 2021, 11:04
Половина українців за візи з Росією
Фото pixabay.com

52% українців підтримують ідею запровадження віз із Російською Федерацією – за останні 2 роки кількість прихильників цієї ідеї зросла на 13 процентних пунктів.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-8 грудня  

Дослівно: "За два роки зросла кількість прихильників ідеї запровадження віз з Російською Федерацією: сьогодні підтримують цю ідею 52%, проти – 44%". 

 

Деталі: У 2019 році за візи виступали 39%, а 49% були проти.

У 2018 році противників віз з РФ було аж 54%, підтримували таку ідею 37%.

Дослідження громадської думки тривало з 6 по 8 грудня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2 500 мешканців України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.

Українська правда
Теми: Росіявізикордон
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