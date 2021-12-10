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Половина украинцев за визы с Россией

Пятница, 10 декабря 2021, 12:04
Фото pixabay.com

52% украинцев поддерживают идею введения виз с Российской Федерацией – за последние 2 года количество сторонников этой идеи выросло на 13 процентных пунктов.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-8 декабря

Дословно: "За два года выросло количество сторонников идеи введения виз с Российской Федерацией: сегодня поддерживают эту идею 52%, против – 44%". 

 

Детали: В 2019 году за визы выступали 39%, а 49% были против.

В 2018 году противников виз из РФ было 54%, поддерживали такую ​​идею – 37%.

Исследование общественного мнения проходило с 6 по 8 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2 500 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

  

Украинская правда
Темы: Росcиявизыграница
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