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У вихідні буде волого, але потеплішає

П'ятниця, 10 грудня 2021, 12:15
фото з сайту Unsplash

Найближчої доби погоду більшої частини території України визначатиме тепле та вологе повітря, що переміщається з півдня Європи.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У суботу очікуються дощі, вночі у західних областях з мокрим снігом, лише у східних та південно-східних, а вдень та у більшості західних областей без опадів.

У західних областях уночі та вранці туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північно-східних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території протягом доби 4-9° тепла (на півдні країни вдень 10-13°).

У Києві в ніч проти 11 грудня невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 6-8° тепла.

У неділю у західних областях значний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (у Карпатах сильний сніг, температура протягом доби 1-6° морозу).

На решті території без опадів, лише у Житомирській, Вінницькій, Одеській, удень та у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях дощ; температура вночі та вдень 2-7° тепла (на півдні вдень 7-12° тепла), у східних областях уночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Вітер в Україні, переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У столиці в ніч на 12 грудня без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 4-6° тепла.

Теми: погода


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