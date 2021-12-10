Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У вихідні буде волого, але потеплішає

П'ятниця, 10 грудня 2021, 11:15
У вихідні буде волого, але потеплішає
фото з сайту Unsplash

Найближчої доби погоду більшої частини території України визначатиме тепле та вологе повітря, що переміщається з півдня Європи.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У суботу очікуються дощі, вночі у західних областях з мокрим снігом, лише у східних та південно-східних, а вдень та у більшості західних областей без опадів.

У західних областях уночі та вранці туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північно-східних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території протягом доби 4-9° тепла (на півдні країни вдень 10-13°).

У Києві в ніч проти 11 грудня невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 6-8° тепла.

У неділю у західних областях значний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (у Карпатах сильний сніг, температура протягом доби 1-6° морозу).

На решті території без опадів, лише у Житомирській, Вінницькій, Одеській, удень та у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях дощ; температура вночі та вдень 2-7° тепла (на півдні вдень 7-12° тепла), у східних областях уночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Вітер в Україні, переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У столиці в ніч на 12 грудня без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 4-6° тепла.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: