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На выходных будет влажно, но потеплеет

Пятница, 10 декабря 2021, 11:15
На выходных будет влажно, но потеплеет
фото з сайту Unsplash

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять теплый и влажный воздух, перемещающийся с юга Европы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В субботу ожидаются дожди, ночью в западных областях с мокрым снегом, только в восточных и юго-восточных, а днем и в большинстве западных областей без осадков.

В западных областях ночью, утром туман, на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северо-восточных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; на остальной территории в течение суток 4-9° тепла (на юге страны днем 10-13°).

В Киеве в ночь на 11 декабря небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 6-8° тепла.

В воскресенье в западных областях значительный мокрый снег и дождь, местами гололедица, налипание мокрого снега; температура ночью и днём от 3° мороза до 2° тепла (в Карпатах сильный снег, температура в течение суток 1-6° мороза).

На остальной территории без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой, Одесской, днём и в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях дождь; температура ночью и днём 2-7° тепла (на юге днём 7-12° тепла), в восточных областях ночью 1-6° мороза, днём около 0°.

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

В столице в ночь на 12 декабря без осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 4-6° тепла.

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Темы: погода
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