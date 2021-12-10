Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві за добу майже 2,5 тисячі одужань від ковід, але і 30 смертей

П'ятниця, 10 грудня 2021, 11:40
У Києві за добу майже 2,5 тисячі одужань від ковід, але і 30 смертей
Фото КМДА

За добу 9 грудня зафіксували 1 472 нових випадки корорнавірусу, 30 хворих померли, водночас подолали вірус 2 459 мешканців.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 472 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 30 летальних випадків від вірусу. 2 459 подолали коронавірус".

Деталі: Серед нових хворих 90 дітей – 38 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 52 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (203), Подільському (189) та в Святошинському (183) районах.

У лікарні міста госпіталізували 85 хворих на коронавірус та 103 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 311 471 підтверджений випадок коронавірусу, 7 825 хворих померли, подолали вірус 276 527 мешканців столиці.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: