У Києві за добу майже 2,5 тисячі одужань від ковід, але і 30 смертей

За добу 9 грудня зафіксували 1 472 нових випадки корорнавірусу, 30 хворих померли, водночас подолали вірус 2 459 мешканців.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 472 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 30 летальних випадків від вірусу. 2 459 подолали коронавірус".

Деталі: Серед нових хворих 90 дітей – 38 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 52 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (203), Подільському (189) та в Святошинському (183) районах.

У лікарні міста госпіталізували 85 хворих на коронавірус та 103 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 311 471 підтверджений випадок коронавірусу, 7 825 хворих померли, подолали вірус 276 527 мешканців столиці.

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