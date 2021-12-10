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В Киеве за сутки почти 2,5 тысячи выздоровлений от ковид, но и 30 смертей

Пятница, 10 декабря 2021, 12:40
Фото КГГА

За сутки 9 декабря зафиксировали 1 472 новых случая короравируса, 30 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 2 459 жителей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 472 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 30 летальных исходов от вируса. 2 459 преодолели коронавирус".

Детали: Среди новых больных 90 детей – 38 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 52 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (203), Подольском (189) и Святошинском (183) районах.

В больницы города госпитализировали 85 больных коронавирусом и 103 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 311 471 подтвержденный случай коронавируса, 7 825 больных умерли, преодолели вирус 276 527 жителей столицы.

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Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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