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На схемі з фейковою вакцинацією у Києві викрили патрульного та медика: 1 млн "навару"

П'ятниця, 10 грудня 2021, 12:53
фото поліції

В організації схеми з фейкової вакцинації від COVID-19 у Києві підозрюють медика та поліцейського.

Джерело: Київська міська прокуратура, Департамент внутрішньої безпеки НПУ, ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, заради незаконного прибутку 26-річний лейтенант патрульної поліції міста Києва у змові з працівницею медзакладу (за даними джерела УП - один із центрів первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району столиці) вносили неправдиву  інформацію про здійснення щеплення  до  бази даних Міністерства охорони здоров’я України, яка згодом  відображалася  у додатку "Дія". 

Пошуком "клієнтів" займався поліцейський, а працівниця медустанови вносила відомості до електронної системи "HELSI". Розмір грошової винагороди залежав від назви вакцини, якою нібито робили щеплення, та становив від 4000 до 5000 гривень.

9 грудня за місцем роботи та проживання вказаних осіб силовики провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили близько 13 500 доларів США та майже 340 тисяч гривень, ювелірні прикраси, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, COVID-сертифікати на різних осіб, а також списки громадян, які звертались з метою отримання підроблених свідоцтв про вакцинацію.

 

Вказані списки налічують понад 200 прізвищ, що може свідчити про отримання учасниками групи неправомірної вигоди на суму близько 1 мільйона гривень.

Загалом в межах слідства правоохоронці провели 19 обшуків, зокрема за місцями роботи та проживання підозрюваних, а також осіб, які також можуть бути причетними до цієї схеми, та в автомобілях, якими вони користуються, уточнили УП в прокуратурі.

Під час проведення обшуків працівнику патрульної поліції та працівниці медичного закладу повідомлено про підозру за фактами  несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах а також в одержанні неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цього злочину.

Українська правда
Теми: Київкоронавіруспрокуратураполіція


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