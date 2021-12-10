На схеме с фейковой вакцинацией в Киеве разоблачили патрульного и медика: "наварили" 1 млн

В организации схемы фейковой вакцинации от COVID-19 в Киеве подозревают медика и полицейского.

Источник: Киевская городская прокуратура, Департамент внутренней безопасности НПУ, ДБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, ради незаконной прибыли 26-летний лейтенант патрульной полиции города Киева в сговоре с работницей медучреждения (по данным источника УП - один из центров первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района столицы) вносили ложную информацию о прививке в базу данных Министерства здравоохранения Украины, что впоследствии отражалось в приложении "Дія".

Поиском "клиентов" занимался полицейский, а работница медучреждения вносила сведения в электронную систему "HELSI". Размер денежного вознаграждения зависел от названия вакцины, которой якобы делали прививку, и составлял от 4000 до 5000 гривен.

9 декабря по месту работы и проживания указанных лиц силовики провели санкционированные обыски, при которых изъяли около 13 500 долларов США и почти 340 тысяч гривен, ювелирные украшения, мобильные телефоны, компьютерную технику, COVID-сертификаты на разных лиц, а также списки граждан, которые обращались с целью получения поддельных свидетельств о вакцинации.

Указанные списки насчитывают более 200 фамилий, что может свидетельствовать о получении участниками группы неправомерной выгоды на сумму около 1 миллиона гривен.

В рамках следствия правоохранители провели 19 обысков, в том числе по местам работы и проживания подозреваемых, а также лиц, которые также могут быть причастны к этой схеме, и в автомобилях, которыми они пользуются, уточнили УП в прокуратуре.

При проведении обысков работнику патрульной полиции и работнице медицинского учреждения уведомлено о подозрении по фактам несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, а также в получении неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.