Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На схеме с фейковой вакцинацией в Киеве разоблачили патрульного и медика: "наварили" 1 млн

Пятница, 10 декабря 2021, 11:53
На схеме с фейковой вакцинацией в Киеве разоблачили патрульного и медика: наварили 1 млн
фото полиции

В организации схемы фейковой вакцинации от COVID-19 в Киеве подозревают медика и полицейского.

Источник: Киевская городская прокуратура, Департамент внутренней безопасности НПУ, ДБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, ради незаконной прибыли 26-летний лейтенант патрульной полиции города Киева в сговоре с работницей медучреждения (по данным источника УП - один из центров первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района столицы) вносили ложную информацию о прививке в базу данных Министерства здравоохранения Украины, что впоследствии отражалось в приложении "Дія".

Поиском "клиентов" занимался полицейский, а работница медучреждения вносила сведения в электронную систему "HELSI". Размер денежного вознаграждения зависел от названия вакцины, которой якобы делали прививку, и составлял от 4000 до 5000 гривен.

9 декабря по месту работы и проживания указанных лиц силовики провели санкционированные обыски, при которых изъяли около 13 500 долларов США и почти 340 тысяч гривен, ювелирные украшения, мобильные телефоны, компьютерную технику, COVID-сертификаты на разных лиц, а также списки граждан, которые обращались с целью получения поддельных свидетельств о вакцинации.

 

Указанные списки насчитывают более 200 фамилий, что может свидетельствовать о получении участниками группы неправомерной выгоды на сумму около 1 миллиона гривен.

В рамках следствия правоохранители провели 19 обысков, в том числе по местам работы и проживания подозреваемых, а также лиц, которые также могут быть причастны к этой схеме, и в автомобилях, которыми они пользуются, уточнили УП в прокуратуре.

При проведении обысков работнику патрульной полиции и работнице медицинского учреждения уведомлено о подозрении по фактам несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, а также в получении неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавируспрокуратураполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей воздушная тревога, сообщают о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
Все новости...
Реклама: