Венеційська комісія обрала нового президента
П'ятниця, 10 грудня 2021, 13:03
Венеційська комісія обрала нову президентку - Клер Базі-Малорі, що змінить на цій посаді Джанні Букіккіо.
Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради Європи.
Клер Базі-Малорі - французька юристка, з 2010 року - членкиня Конституційного суду Франції, членкиня Венеційської комісії - з 2014 року. Упродовж своєї понад 40-річної кар’єри вона обіймала низку інших посад у Франції та нагороджена Орденом почесного легіону, найвищою державною нагородою.
Її дворічний термін повноважень розпочинаються вже з 10 грудня, у 2023 році вона має право переобратися.
Клер Базі-Малорі замінить на посаді президента Джанні Букіккіо, який очолював "Венеційку" з 2009 року.
Він продовжить співпрацювати з Венеційською комісією як спеціальний представник.