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Венеційська комісія обрала нового президента

П'ятниця, 10 грудня 2021, 12:03

Венеційська комісія обрала нову президентку - Клер Базі-Малорі, що змінить на цій посаді Джанні Букіккіо.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради Європи.

Клер Базі-Малорі - французька юристка, з 2010 року - членкиня Конституційного суду Франції, членкиня Венеційської комісії - з 2014 року. Упродовж своєї понад 40-річної кар’єри вона обіймала низку інших посад у Франції та нагороджена Орденом почесного легіону, найвищою державною нагородою.

 
Фото з сайту КС Франції (Conseil Constitutionnel)

Її дворічний термін повноважень розпочинаються вже з 10 грудня, у 2023 році вона має право переобратися.

Клер Базі-Малорі замінить на посаді президента Джанні Букіккіо, який очолював "Венеційку" з 2009 року. 

Він продовжить співпрацювати з Венеційською комісією як спеціальний представник.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціяміжнародні відносинидипломатичні відносини
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