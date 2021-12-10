Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Венецианская комиссия избрала нового президента

Пятница, 10 декабря 2021, 13:03

Венецианская комиссия избрала нового президента – Клер Бази-Малори, которая сменила на этом посту Джанни Букиккио.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Клер Бази-Малори – французская юристка, с 2010 года – член Конституционного суда Франции, член Венецианской комиссии – с 2014 года. За свою более 40-летнюю карьеру она занимала ряд других должностей во Франции и награждена Орденом почетного легиона, высшей государственной наградой.

 
Фото из сайта КС ФранцИИ (Conseil Constitutionnel)

Ее двухлетний срок полномочий начинается уже с 10 декабря, в 2023 году она имеет право переизбраться.

Клер Бази-Малори сменит в должности Джанни Букиккио, возглавлявшего "Венецианку" с 2009 года.

Он продолжит сотрудничать с Венецианской комиссией как специальный представитель.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Темы: Франциямеждународные отношениядипломатические отношения
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"

Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей

Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией

Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость

Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО

Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности

Все новости...
Франция
Во Франции на 1200 евро оштрафовали женщину, создавшую плакатом массовую аварию на велогонке
Франция предупредила РФ о "масштабных последствиях" за новую агрессию против Украины
Убийство журналиста Хашогги: задержанный в Париже подозреваемый оказался не тем человеком
Последние новости
23:15
фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"
22:26
Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву
21:36
Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей
21:08
США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО
20:54
КГГА разрешила Алиеву построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке
20:47
Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией
20:31
Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"
20:30
Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость
20:05
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
20:01
Боррель: ЕС готов к экономическим санкциям в случае усиления агрессии России
Все новости...