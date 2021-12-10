Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У справі "Укртелефільму" про продаж 60 об'єктів у Києві з'явилися ще 4 підозрюваних

П'ятниця, 10 грудня 2021, 12:12
У справі Укртелефільму про продаж 60 об'єктів у Києві з'явилися ще 4 підозрюваних

У справі "Укртелефільму" працівники антикорупційних органів повідомили про підозру ще 4 особам, серед яких колишні службовці держпідприємства.

Джерело: повідомлення НАБУ, САП

Дослівно: "9 грудня 2021 року… вручено повідомлення про підозру у завданні державному підприємству "УСТФ "Укртелефільм" майже 67,73 млн гривень збитків колишньому керівнику юридичної служби ДП "УСТФ "Укртелефільм", який нині здійснює адвокатську діяльність.

Разом з тим, 8 грудня 2021 року за процесуального керівництва прокурорів САП, детективами #НАБУ повідомлено про підозру ще трьом особам, а саме колишньому заступнику Голови Держкомтелерадіо, колишньому генеральному директору ДП "УСТФ "Укртелефільм" та заступнику директора приватної компанії".

Деталі: Їх підозрюють у зловживанні владою, підробленні документів, відмиванні доходів.    

Слідство вказує, що у 2017 – 2018 роках керівники "Укртелефільму", перебуваючи у змові із заступником голови Держкомтелерадіо, колишнім керівником відділу з правових питань держпідприємства та приватними особами, на підставі підроблених документів без дозволу Державного комітету телебачення і радіомовлення України продали приватній юридичній особі належні державному підприємству майнові права на 60 об’єктів у столиці.

Кінцевою метою злочину був продаж нерухомості за ринковими цінами. Внаслідок цих дій ДП "Укртелефільм" завдано збитків на суму майже 67,73 млн гривень.

У лютому-березні 2019 року НАБУ та САП встановлено чотирьох ймовірних учасників злочину. Наразі справа стосовно трьох з цих осіб перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді. Ще один підозрюваний переховується від здійснення правосуддя. Матеріали стосовно нього виділені в окреме провадження.

Передісторія:

  • У лютому 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили колишньому генеральному директору ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" про підозру у зловживанні службовим становищем та використанні підроблених документів.
  • Також тоді про підозру повідомили ще двом його співучасникам: організатору схеми та директору комерційного товариства.

"Українська правда" у Threads

Теми: корупціяКиївНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
корупція
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: