У справі "Укртелефільму" про продаж 60 об'єктів у Києві з'явилися ще 4 підозрюваних

У справі "Укртелефільму" працівники антикорупційних органів повідомили про підозру ще 4 особам, серед яких колишні службовці держпідприємства.

Джерело: повідомлення НАБУ, САП

Дослівно: "9 грудня 2021 року… вручено повідомлення про підозру у завданні державному підприємству "УСТФ "Укртелефільм" майже 67,73 млн гривень збитків колишньому керівнику юридичної служби ДП "УСТФ "Укртелефільм", який нині здійснює адвокатську діяльність.

Разом з тим, 8 грудня 2021 року за процесуального керівництва прокурорів САП, детективами #НАБУ повідомлено про підозру ще трьом особам, а саме колишньому заступнику Голови Держкомтелерадіо, колишньому генеральному директору ДП "УСТФ "Укртелефільм" та заступнику директора приватної компанії".

Деталі: Їх підозрюють у зловживанні владою, підробленні документів, відмиванні доходів.

Слідство вказує, що у 2017 – 2018 роках керівники "Укртелефільму", перебуваючи у змові із заступником голови Держкомтелерадіо, колишнім керівником відділу з правових питань держпідприємства та приватними особами, на підставі підроблених документів без дозволу Державного комітету телебачення і радіомовлення України продали приватній юридичній особі належні державному підприємству майнові права на 60 об’єктів у столиці.

Кінцевою метою злочину був продаж нерухомості за ринковими цінами. Внаслідок цих дій ДП "Укртелефільм" завдано збитків на суму майже 67,73 млн гривень.

У лютому-березні 2019 року НАБУ та САП встановлено чотирьох ймовірних учасників злочину. Наразі справа стосовно трьох з цих осіб перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді. Ще один підозрюваний переховується від здійснення правосуддя. Матеріали стосовно нього виділені в окреме провадження.

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