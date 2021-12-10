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В деле "Укртелефильма" о продаже 60 объектов в Киеве появилось еще 4 подозреваемых

Пятница, 10 декабря 2021, 12:12
В деле Укртелефильма о продаже 60 объектов в Киеве появилось еще 4 подозреваемых

По делу "Укртелефильма" работники антикоррупционных органов сообщили о подозрении еще 4-м лицам, среди которых бывшие служащие госпредприятия.

Источник: сообщения НАБУ, САП

Дословно: "9 декабря 2021 года… вручено сообщение о подозрении в нанесении государственному предприятию "УСТФ "Укртелефильм" почти 67,73 млн гривен убытков бывшему руководителю юридической службы ГП "УСТФ "Укртелефильм", ныне осуществляющему адвокатскую деятельность.

Вместе с тем, 8 декабря 2021 года при процессуальном руководстве прокуроров САП, детективы НАБУ уведомили о подозрении еще трем лицам, а именно бывшего заместителя Председателя Госкомтелерадио, бывшего генерального директора ГП "УСТФ "Укртелефильм" и заместителя директора частной компании".

Детали: Их подозревают в злоупотреблении властью, подлоге документов, отмывании доходов.

Следствие указывает, что в 2017 – 2018 годах руководители "Укртелефильма", находясь в сговоре с заместителем председателя Госкомтелерадио, бывшим руководителем отдела по правовым вопросам госпредприятия и частными лицами, на основании поддельных документов без разрешения Государственного комитета телевидения Украины продали юридическому лицу имущественные права на 60 объектов в столице.

Конечной целью преступления была продажа недвижимости по рыночным ценам. В результате этих действий ГП "Укртелефильм" нанесен ущерб на сумму почти 67,73 млн гривен.

В феврале-марте 2019 года НАБУ и САП установлены четыре вероятных участника преступления. Дело в отношении трех из этих лиц находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде. Еще один подозреваемый скрывается от совершения правосудия. Материалы по отношению к нему выделены в отдельное производство.

Предыстория:

  • В феврале 2019 детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему генеральному директору ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" о подозрении в злоупотреблении служебным положением и использовании поддельных документов.
  • Также тогда о подозрении сообщили еще двум его соучастникам: организатору схемы и директору коммерческого общества.

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Темы: коррупцияКиевНАБУ
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