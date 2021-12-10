В кишені водія, який врізався в стовп, знайшли гранату

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Поліцейські вилучили гранату у водія, який врізався у бетонну електроопору на Житомирщині.

Джерело: Національна поліція

Деталі: ДТП сталася увечері 9 грудня у с. Болярка. Унаслідок зіткнення автомобіля "Opel Vectra"з електроопорою травми отримав пасажир. Його госпіталізували.

Під час з’ясування обставин аварії поліцейські виявили, що 49-річний водій має при собі предмет, схожий на гранату. РГД-5 з підривачем вилучили працівники вибухотехнічної служби.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.