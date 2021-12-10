Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В кишені водія, який врізався в стовп, знайшли гранату

П'ятниця, 10 грудня 2021, 12:39
В кишені водія, який врізався в стовп, знайшли гранату
Тут і далі фото поліції

Поліцейські вилучили гранату у водія, який врізався у бетонну електроопору на Житомирщині.

Джерело: Національна поліція

Деталі: ДТП сталася увечері 9 грудня у с. Болярка. Унаслідок зіткнення автомобіля "Opel Vectra"з електроопорою травми отримав пасажир. Його госпіталізували. 

 

Під час з’ясування обставин аварії поліцейські виявили, що 49-річний водій має при собі предмет, схожий на гранату. РГД-5 з підривачем вилучили працівники вибухотехнічної служби.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Житомирщинаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Житомирщина
Повітряники повідомляли про загрозу ворожих БпЛА в Києві та областях
Росія ракетами атакувала Житомирщину, загинула людина, є потерпілі
ОВА: На Хмельниччині, Житомирщині й в Одесі були влучання, в низці областей ракети збили
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: