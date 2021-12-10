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В кармане водителя, врезавшегося в столб, нашли гранату

Пятница, 10 декабря 2021, 12:39
В кармане водителя, врезавшегося в столб, нашли гранату
Здесь и дальше фото полиции

Полицейские изъяли гранату у водителя, который врезался в бетонную электроопору в Житомирской области.

Источник: Национальная полиция

Детали: ДТП произошло вечером 9 декабря в с. Болярка. В результате столкновения автомобиля "Opel Vectra" с электроопорой травмы получил пассажир. Его госпитализировали. 

 

В ходе выяснения обстоятельств аварии полицейские обнаружили, что 49-летний водитель имеет при себе предмет, похожий на гранату. РГД-5 с взрывателем изъяли сотрудники взрывотехнической службы.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ему может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: Житомирская областьполиция
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