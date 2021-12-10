Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський дав звання Героя України композитору Покладу

П'ятниця, 10 грудня 2021, 12:47
Зеленський дав звання Героя України композитору Покладу

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України композитору, народному артисту України Ігорю Покладу.

Джерело: указ, датований 9 грудня, на сайті глави держави

Дослівно: "За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави покладу Ігорю Дмитровичу – композиторові, народному артисту України".

Деталі: 10 грудня Покладу виповнилось 80 років.

Довідка: Ігор Поклад є автором музики до таких відомих пісень, як "Кохана, "Ой летіли дикі гуси",  "Пісня про матір", "Чарівна скрипка", до низки фільмів у тому числі кількох випусків мультфільму "Як козаки…".

У 1986 році Поклад став лауреатом Шевченківської премії за повнометражні документальні фільми "Командарми індустрії", "Головуючий корпус", "Стратеги науки".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськиймузика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Відсутність рішення щодо вступу Швеції та України в НАТО є загрозою його єдності – Зеленський
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: