Зеленський дав звання Героя України композитору Покладу

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України композитору, народному артисту України Ігорю Покладу.

Джерело: указ, датований 9 грудня, на сайті глави держави

Дослівно: "За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави покладу Ігорю Дмитровичу – композиторові, народному артисту України".

Деталі: 10 грудня Покладу виповнилось 80 років.

Довідка: Ігор Поклад є автором музики до таких відомих пісень, як "Кохана, "Ой летіли дикі гуси", "Пісня про матір", "Чарівна скрипка", до низки фільмів у тому числі кількох випусків мультфільму "Як козаки…".

У 1986 році Поклад став лауреатом Шевченківської премії за повнометражні документальні фільми "Командарми індустрії", "Головуючий корпус", "Стратеги науки".