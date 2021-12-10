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Зеленский дал звание Героя Украины композитору Покладу

Пятница, 10 декабря 2021, 12:47
Зеленский дал звание Героя Украины композитору Покладу

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору, народному артисту Украины Игорю Покладу.

Источник: указ, датированный 9 декабря, на сайте главы государства

Дословно: "За выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Покладу Игорю Дмитриевичу – композитору, народному артисту Украины".

Детали: 10 декабря Покладу исполнилось 80 лет.

Справка: Игорь Поклад является автором музыки к таким известным песням, как "Кохана, "Ой летіли дикі гуси",  "Пісня про матір", "Чарівна скрипка", к ряду фильмов в том числе нескольких выпусков мультфильма "Как казаки…".

В 1986 году Поклад стал лауреатом Шевченковской премии за полнометражные документальные фильмы.

Украинская правда
Темы: Зеленскиймузыка
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