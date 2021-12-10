Прикордонникам придбали 60 сучасних дронів за 50 мільйонів

Державна прикордонна служба закупила 60 сучасних безпілотників, які працюють вдень і вночі та можуть використовуватися в радіусі до 15 км від оператора.

Джерело: Державна прикордонна служба, МВС

Дослівно: "Державна прикордонна служба закупила 60 сучасних дронів, загальною вартістю майже 50 мільйонів гривень".

Деталі: Наразі комісія приймає безпілотники від постачальника.

Частину дронів уже доставили у головний центр підготовки особового складу ДПСУ імені генерал-майора Ігоря Момота.

Загалом прикордонники уже отримали 24 безпілотників (8 комплексів) з найсучаснішим моніторинговим обладнанням ще 36 дронів (12 комплексів) планують отримати до кінця року.

Ці комплекси призначені для повітряного моніторингу порушників на віддалених та важкодоступних ділянках держкордону, фото та відеофіксації порушень та зменшення навантаження на особовий склад.

До складу кожного комплексу входять 3 БПЛА DJI Matrice 300 з системами розпізнавання перешкод.

Також комплекси включають пульти дистанційного керування, комбіновані підвіси з камерами денного бачення, оптичними і телевізійними камерами та лазерними далекомірами.