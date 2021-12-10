Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонникам придбали 60 сучасних дронів за 50 мільйонів

П'ятниця, 10 грудня 2021, 12:52
Прикордонникам придбали 60 сучасних дронів за 50 мільйонів
фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба закупила 60 сучасних безпілотників, які працюють вдень і вночі та можуть використовуватися в радіусі до 15 км від оператора.

Джерело: Державна прикордонна служба, МВС

Дослівно: "Державна прикордонна служба закупила 60 сучасних дронів, загальною вартістю майже 50 мільйонів гривень".

Деталі: Наразі комісія приймає безпілотники від постачальника.

Частину дронів уже доставили у головний центр підготовки особового складу ДПСУ імені генерал-майора Ігоря Момота.

Загалом прикордонники уже отримали 24 безпілотників (8 комплексів) з найсучаснішим моніторинговим обладнанням ще 36 дронів (12 комплексів) планують отримати до кінця року.

 

Ці комплекси призначені для повітряного моніторингу порушників на віддалених та важкодоступних ділянках держкордону, фото та відеофіксації порушень та зменшення навантаження на особовий склад.

До складу кожного комплексу входять 3 БПЛА DJI Matrice 300 з системами розпізнавання перешкод.

 

Також комплекси включають пульти дистанційного керування, комбіновані підвіси з камерами денного бачення, оптичними і телевізійними камерами та лазерними далекомірами.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Прикордонна службакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Прикордонна служба
Зловживання в системі "Шлях": прикордонники не пропустили майже 6,5 тисячі осіб у 2023 році
Глава ДПСУ перевірив кордон з Росією на Харківщині
Білорусь може розмістити до 8 тисяч "вагнерівців", Сили оборони реагують відповідно – ДПСУ
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: