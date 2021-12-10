Пограничникам приобрели 60 современных дронов за 50 миллионов
Государственная пограничная служба закупила 60 современных беспилотников, работающих днем и ночью, которые могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора.
Источник: Государственная пограничная служба, МВД
Дословно: "Государственная пограничная служба закупила 60 современных дронов, общей стоимостью почти 50 миллионов гривен".
Детали: Комиссия принимает беспилотники от поставщика.
Часть дронов уже доставлена в главный центр подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.
В общей сложности пограничники уже получили 24 беспилотника (8 комплексов) с самым современным мониторинговым оборудованием еще 36 дронов (12 комплексов) планируют получить до конца года.
Эти комплексы предназначены для воздушного мониторинга нарушителей на удаленных и труднодоступных участках госграницы, фото- и видеофиксации нарушений и уменьшения нагрузки на личный состав.
В состав каждого комплекса входят 3 БПЛА DJI Matrice 300 с системами распознавания помех.
Также комплексы включают пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, оптическими и телевизионными камерами и лазерными дальномерами.