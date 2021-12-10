Пограничникам приобрели 60 современных дронов за 50 миллионов

Государственная пограничная служба закупила 60 современных беспилотников, работающих днем ​​и ночью, которые могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора.

Источник: Государственная пограничная служба, МВД

Дословно: "Государственная пограничная служба закупила 60 современных дронов, общей стоимостью почти 50 миллионов гривен".

Детали: Комиссия принимает беспилотники от поставщика.

Часть дронов уже доставлена ​​в главный центр подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.

В общей сложности пограничники уже получили 24 беспилотника (8 комплексов) с самым современным мониторинговым оборудованием еще 36 дронов (12 комплексов) планируют получить до конца года.

Эти комплексы предназначены для воздушного мониторинга нарушителей на удаленных и труднодоступных участках госграницы, фото- и видеофиксации нарушений и уменьшения нагрузки на личный состав.

В состав каждого комплекса входят 3 БПЛА DJI Matrice 300 с системами распознавания помех.

Также комплексы включают пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, оптическими и телевизионными камерами и лазерными дальномерами.