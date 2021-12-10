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Зеленський поговорив з Макроном про розблокування Нормандського формату

П'ятниця, 10 грудня 2021, 13:25
Зеленський поговорив з Макроном про розблокування Нормандського формату
фото: getty images

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю провели телефонну розмову.

Про це повідомив глава держави у Twitter, пише "Європейська правда".

"Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування Нормандського формату й роботи Тристоронньої контактної групи. Узгодили спільні подальші кроки", - розповів Зеленський.

За його словами, у розмові також йшлося про загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв. Він також подякував президенту Франції за позитивну оцінку поточних реформ.

Спілкування президентів відбулося на тлі посилених контактів президента США Джо Байдена з державами-членами НАТО, зокрема й з Францією, після його відеосаміту з Владіміром Путіним 7 грудня, на якому основним питанням стало накопичення військ РФ біля українських кордонів. 

9 грудня Байден поговорив з президентом України Володимиром Зеленським та дев'ятьма країнами східного флангу НАТО.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Макрон можуть зустрітися 15 грудня у Брюсселі, на полях саміту "Східного партнерства". 

Макрон розповів про майбутню зустріч, говорячи про необхідність зберегти Нормандський формат.

У Єлисейському палаці заявляли, що Макрон також має намір провести розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про підсумки переговорів президентів США та Росії читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ.

Дивіться також відеблоги на youtube-каналі ЄвроПравди  "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

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Теми: ЗеленськийМакронФранціяУкраїна
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