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Зеленский поговорил с Макроном

Пятница, 10 декабря 2021, 14:25
фото: getty images

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу провели телефонный разговор.

Об этом сообщил глава государства в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировании Нормандского формата и работе Трехсторонней контактной группы. Согласовали общие дальнейшие шаги", - рассказал Зеленский.

По его словам, в разговоре также говорилось об угрозах энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей. Он также поблагодарил президента Франции за положительную оценку текущих реформ.

Общение президентов состоялось на фоне усиленных контактов президента США Джо Байдена с государствами-членами НАТО, в том числе с Францией, после его видеосаммита с Владимиром Путиным 7 декабря, на котором основным вопросом стало скопление войск РФ возле украинских границ.

9 декабря Байден побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским и девятью странами восточного фланга НАТО.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Макрон могут встретиться 15 декабря в Брюсселе на полях саммита "Восточного партнерства".

Макрон рассказал о предстоящей встрече, говоря о необходимости сохранить Нормандский формат.

В Елисейском дворце заявляли, что Макрон также намерен провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об итогах переговоров президентов США и России читайте в статье Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ.

Смотрите также видео на youtube-канале ЕвроПравды "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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Темы: ЗеленскийМакронФранцияУкраина
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