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Президент Хорватії розкритикував прем'єра через візит в Україну

П'ятниця, 10 грудня 2021, 13:31
Президент Хорватії розкритикував прем'єра через візит в Україну
Зоран Міланович фото: getty images

Президент Хорватії Зоран Міланович назвав візит прем'єр-міністра Андрія Пленковича до України на тлі високої напруги у відносинах із Росією "чистим шарлатанством".

Про це пише Vecernji List, повідомляє "Європейська правда".

Міланович вважає, що візит прем'єра в Україну може погано позначитися на відносинах Хорватії з Росією.

"Я маю симпатію до України, і я не ненавиджу Росію. Досить незручна позиція. Проте 100 тисяч російських солдатів перебувають на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра. Що означає цей прояв нескінченної любові? Бо Пленкович втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться, а хорватські солдати туди не втечуть", - сказав хорватський президент.

Він також задався питанням, "чи це зовнішня політика Хорватії". "Це страшенно серйозні речі Для мене це просто шарлатанство", – сказав президент і закликав українців не ображатися.

Пленкович приїжджав до України з дводенним візитом, відвідав Київ та Львів. Під час візиту було оголошено, що Хорватія приєдналася до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації щодо визнання європейської перспективи України.

"Цей візит до України зміцнив дружбу між Києвом та Загребом, але ці відносини жодним чином не спрямовані проти Росії", - сказав Пленкович у Львові наприкінці дводенного офіційного візиту.

Він також іронічно прокоментував слова Мілановича. "Якщо він так сказав, це черговий успіх. Я бачу, що він у чудовій формі, тому, звісно, ​​наші українські друзі будуть у захваті від такої заяви президента Хорватії. Він приносить славу хорватській зовнішній політиці, це правильний шлях, я його вітаю та пропоную продовжити цей шлях", - сказав Пленкович.

"Що стосується Росії, він наголосив, що існує політичний діалог та економічна співпраця. "Наші відносини з Україною – це не стосунки проти Росії. Ми знаємо їхні позиції, ми маємо відносини з Україною", - додав він.

На запитання, чи має він спільно з президентом розробляти зовнішню політику, Пленкович відповів: "Не з тим, хто має такі погляди та неймовірні тези про характер цього візиту в Україну. Я не читав, що він сказав, і читати не буду, тому що він цього не заслуговує".

Зазначимо, що 3 грудня міністр сільського господарства Росії Дмітрій Патрушев заявив, що після засідання міжурядової хорватсько-російської комісії з економічної та науково-технічної співпраці Хорватія стала одним із "фундаментальних партнерів Росії в ЄС".

Патрушев – син Ніколая Патрушева, колишнього начальника російської розвідки ФСБ, а нині секретаря Ради безпеки Росії та близького соратника президента Владіміра Путіна. Він також працював у держбанку ВТБ, який має бізнес-інтереси в Хорватії.

Патрушев сказав, що Росія та Хорватія найбільше співпрацюють у галузі енергетики, особливо у сфері газу, інфраструктури, охорони здоров'я та освіти, і що потенціал для об'єднання у сільському господарстві великий.

"Українська правда" у Threads

Теми: ХорватіяУкраїнапрезидентпрем'єр
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