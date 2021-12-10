Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину на фоне высокой напряженности в отношениях с Россией "чистым шарлатанством".

Об этом пишет Vecernji List, пишет "Европейская правда".

Миланович считает, что визит премьера в Украину может плохо отразиться на отношениях Хорватии с Россией.

"У меня симпатия к Украине, и я не ненавижу Россию. Достаточно неудобная позиция. Однако 100 тысяч российских солдат находятся на границе с Украиной, неизвестно, что будет завтра. Что значит это проявление бесконечной любви? Потому что Пленкович сбежит в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские солдаты туда не убегут", - сказал хорватский президент.

Он также задался вопросом, "это ли внешняя политика" Хорватии. "Это ужасно серьезные вещи. Для меня это просто шарлатанство", – сказал президент и призвал украинцев не обижаться.

Пленкович приезжал в Украину с двухдневным визитом, посетил Киев и Львов. Во время визита было объявлено, что Хорватия присоединилась к кругу стран ЕС, заключивших двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.

"Этот визит в Украину укрепил дружбу между Киевом и Загребом, но эти отношения никоим образом не направлены против России", - сказал Пленкович во Львове в конце двухдневного официального визита.

Он также иронично прокомментировал слова Милановича. "Если он так сказал, то это очередной успех. Я вижу, что он в отличной форме, сейчас он молодец, поэтому, конечно, наши украинские друзья будут в восторге от такого заявления президента Хорватии. Он приносит славу хорватской внешней политике, это правильный путь, я его поздравляю и предлагаю продолжить этот путь", - сказал Пленкович.

"Что касается России, он подчеркнул, что существует политический диалог и экономическое сотрудничество. "Наши отношения с Украиной - это не отношения против России. Мы знаем их позиции, у нас есть отношения с Украиной", - добавил он.

На вопрос, должен ли он совместно с президентом разрабатывать внешнюю политику, Пленкович ответил: "Не с тем, у кого такие взгляды и невероятные тезисы о характере этого визита в Украину. Я не читал, что он сказал, и читать не буду, потому что он этого не заслуживает".

Отметим, что 3 декабря министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что после заседания межправительственной хорватско-российской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству Хорватия стала одним из "фундаментальных партнеров России в ЕС".

Патрушев - сын Николая Патрушева, бывшего начальника российской разведки ФСБ, а ныне секретаря Совета безопасности России и близкого соратника президента Владимира Путина. Он также работал в госбанке ВТБ, у которого есть бизнес-интересы в Хорватии.

Патрушев сказал, что Россия и Хорватия больше всего сотрудничают в области энергетики, особенно в сфере газа, инфраструктуры, здравоохранения и образования, и что потенциал для объединения в сельском хозяйстве велик.