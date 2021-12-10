У центрі Києва горіла офісна будівля

У Солом’янському районі Києва пожежники загасили пожежу в офісно-складському приміщенні.

Джерело: сайт Державної служби з питань надзвичайних ситуацій

Деталі: Близько 14:00 пожежникам повідомили про загоряння в офісно-складській будівлі в Солом’янському районі за адресою вулиця Льва Толстого, 67.

Загоряння сталося на другому поверсі. Пожежники говорять, що площа займання сягає 200 кв. м.

За попередніми даними рятувальників, жертв і постраждалих немає.

Близько 15:30 пожежу ліквідували. Рятувальники евакуювали 6 людей за допомогою висувної драбини. На місці працювали 28 осіб та 6 одиниць техніки ДСНС.