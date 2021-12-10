Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У центрі Києва горіла офісна будівля

П'ятниця, 10 грудня 2021, 13:31
У центрі Києва горіла офісна будівля
Пожежники на ліквідації займання. Фото: ДСНС

У Солом’янському районі Києва пожежники загасили пожежу в офісно-складському приміщенні.

Джерело: сайт Державної служби з питань надзвичайних ситуацій

Деталі: Близько 14:00 пожежникам повідомили про загоряння в офісно-складській будівлі в Солом’янському районі за адресою вулиця Льва Толстого, 67.

Загоряння сталося на другому поверсі. Пожежники говорять, що площа займання сягає 200 кв. м.

За попередніми даними рятувальників, жертв і постраждалих немає.

Близько 15:30 пожежу ліквідували. Рятувальники евакуювали 6 людей за допомогою висувної драбини. На місці працювали 28 осіб та 6 одиниць техніки ДСНС.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київнадзвичайна подіяпожежаДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: