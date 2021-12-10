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В центре Киева горело офисное здание

Пятница, 10 декабря 2021, 13:31
В центре Киева горело офисное здание

В Соломенском районе Киева произошел пожар в офисно-складском помещении.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: Около 14:00 пожарным сообщили о возгорании в офисно-складском здании в Соломенском районе по адресу улица Льва Толстого, 67.

Возгорание произошло на втором этаже. Пожарные говорят, что площадь возгорания достигает 200 кв. м.

По предварительным данным спасателей, жертв и пострадавших нет.

Около 15:30 пожар потушили. Спасатели эвакуировали 6 человек с помощью выдвижной лестницы. На месте раборали 28 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

Украинская правда

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Темы: Киевчрезвычайное происшествиепожарГСЧС
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