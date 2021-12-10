В центре Киева горело офисное здание
Пятница, 10 декабря 2021, 14:31
В Соломенском районе Киева произошел пожар в офисно-складском помещении.
Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Детали: Около 14:00 пожарным сообщили о возгорании в офисно-складском здании в Соломенском районе по адресу улица Льва Толстого, 67.
Возгорание произошло на втором этаже. Пожарные говорят, что площадь возгорания достигает 200 кв. м.
По предварительным данным спасателей, жертв и пострадавших нет.
Около 15:30 пожар потушили. Спасатели эвакуировали 6 человек с помощью выдвижной лестницы. На месте раборали 28 человек и 6 единиц техники ГСЧС.
Украинская правда