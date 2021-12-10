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Зеленський зустрінеться з Макроном 15 грудня в Брюсселі

П'ятниця, 10 грудня 2021, 15:18
Зеленський зустрінеться з Макроном 15 грудня в Брюсселі
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час минулої зустрічі, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном 15 грудня в Брюсселі.

Про це повідомила пресслужба президента України за підсумками телефонної розмови Зеленського з Макроном 10 грудня.

В ОП нагадали, що Зеленський поговорив з Макроном про розблокування Нормандського формату.

Зеленський подякував Франції за підтримку України під час нещодавнього загострення ситуації. Зі свого боку Еммануель Макрон відзначив виважену позицію України на тлі військової ескалації з боку Росії.

Президент Франції висловив підтримку важливих ініціатив України в ТКГ щодо повернення до повноцінного режиму припинення вогню, звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття КПВВ.

Крім того, сторони обговорили питання європейської енергетичної безпеки, зокрема негативного впливу проєкту "Північний потік – 2". Володимир Зеленський зазначив, що цей проєкт становить особливу загрозу для енергетичної безпеки європейських держав

Лідери домовилися продовжити обговорення вказаних питань під час зустрічі у Брюсселі 15 грудня цього року.

15 грудня в столиці Бельгії пройде саміт "Східного партнерства",  у якому візьмуть участь також лідери країн Євросоюзу.

Макрон раніше розповів про майбутню зустріч з Зеленським, говорячи про необхідність зберегти Нормандський формат.

У Єлисейському палаці заявляли, що Макрон також має намір провести розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

Очікується, що Володимир Зеленський також може зустрітися з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Брюсселі.

Спілкування Зеленського і Макрона відбулося на тлі посилених контактів президента США Джо Байдена з державами-членами НАТО, зокрема й з Францією, після його відеосаміту з Владіміром Путіним 7 грудня, на якому основним питанням стало накопичення військ РФ біля українських кордонів. 

Про підсумки переговорів президентів США та Росії читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ.

Дивіться також відеблоги на youtube-каналі ЄвроПравди  "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

Європейська правда

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Теми: ЗеленськийМакронФранціяУкраїна
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