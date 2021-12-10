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Зеленский встретится с Макроном 15 декабря в Брюсселе

Пятница, 10 декабря 2021, 15:18
Зеленский встретится с Макроном 15 декабря в Брюсселе
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время прошлой встречи, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном 15 декабря в Брюсселе.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины по итогам телефонного разговора Зеленского с Макроном 10 декабря.

В ОП напомнили, что Зеленский поговорил с Макроном о разблокировании Нормандского формата.

Зеленский поблагодарил Францию ​​за поддержку Украины во время недавнего обострения ситуации. Со своей стороны, Эммануэль Макрон отметил взвешенную позицию Украины на фоне военной эскалации со стороны России.

Президент Франции выразил поддержку важных инициатив Украины в ТКГ по возвращению в полноценный режим прекращения огня, увольнению незаконно удерживаемых лиц и открытию КПВВ.

Кроме того, стороны обсудили вопросы европейской энергетической безопасности, в частности, негативного влияния проекта "Северный поток-2". Владимир Зеленский отметил, что этот проект представляет особую угрозу для энергетической безопасности европейских государств.

Лидеры договорились продолжить обсуждение указанных вопросов во время встречи в Брюсселе 15 декабря этого года.

15 декабря в столице Бельгии пройдет саммит "Восточного партнерства", в котором примут участие также лидеры стран Евросоюза.

Макрон ранее рассказал о предстоящей встрече, говоря о необходимости сохранить Нормандский формат.

В Елисейском дворце заявляли, что Макрон также намерен провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ожидается, что Владимир Зеленский может встретиться с новым канцлером Германии Олафом Шольцом в Брюсселе.

Общение Зеленского и Макрона состоялось на фоне усиленных контактов президента США Джо Байдена с государствами-членами НАТО, включая Францию, после его видеосаммита с Владимиром Путиным 7 декабря, на котором основным вопросом стало накопление войск РФ у украинских границ.

Об итогах переговоров президентов США и России читайте в статье Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ.

Смотрите также видео на youtube-канале ЕвроПравды "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

Европейская правда

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Темы: ЗеленскийМакронФранцияУкраина
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