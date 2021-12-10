Зеленский встретится с Макроном 15 декабря в Брюсселе
Президент Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном 15 декабря в Брюсселе.
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины по итогам телефонного разговора Зеленского с Макроном 10 декабря.
В ОП напомнили, что Зеленский поговорил с Макроном о разблокировании Нормандского формата.
Президент Франции выразил поддержку важных инициатив Украины в ТКГ по возвращению в полноценный режим прекращения огня, увольнению незаконно удерживаемых лиц и открытию КПВВ.
Кроме того, стороны обсудили вопросы европейской энергетической безопасности, в частности, негативного влияния проекта "Северный поток-2". Владимир Зеленский отметил, что этот проект представляет особую угрозу для энергетической безопасности европейских государств.
Лидеры договорились продолжить обсуждение указанных вопросов во время встречи в Брюсселе 15 декабря этого года.
Макрон ранее рассказал о предстоящей встрече, говоря о необходимости сохранить Нормандский формат.
В Елисейском дворце заявляли, что Макрон также намерен провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ожидается, что Владимир Зеленский может встретиться с новым канцлером Германии Олафом Шольцом в Брюсселе.
Общение Зеленского и Макрона состоялось на фоне усиленных контактов президента США Джо Байдена с государствами-членами НАТО, включая Францию, после его видеосаммита с Владимиром Путиным 7 декабря, на котором основным вопросом стало накопление войск РФ у украинских границ.
Об итогах переговоров президентов США и России читайте в статье Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ.
Смотрите также видео на youtube-канале ЕвроПравды "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".