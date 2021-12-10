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Кулеба: після розмови Байдена і Путіна змін у поведінці Росії поки не бачимо

П'ятниця, 10 грудня 2021, 15:26
Кулеба: після розмови Байдена і Путіна змін у поведінці Росії поки не бачимо
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Україна наразі не бачить, щоб наслідком переговорів президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним стало негайне зниження напруженості на кордоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі "Голосу Америки".

"Вчора відбувалося засідання Тристоронньої контактної групи і ми уважно стежили за ним, щоб побачити, чи змінила Москва вказівки своїм представникам, а також представникам ОРДЛО щодо поведінки на цьому засіданні. На жаль, змін ми не побачили", – сказав Кулеба.

За словами міністра, вже найближчими днями можна буде побачити, чи мала розмова Байдена з Путіним практичні наслідки, чи Путін продовжує тримати паузу і піднімати ставки.

Нагадаємо, радник президента США Джейк Салліван раніше запевнив, що Джо Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси.

Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від ЄвроПравди.

Про переговори президентів США та РФ, головною темою яких була Україна, читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроПутінБайденРосіяМЗС
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