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Кулеба: после разговора Байдена и Путина перемен в поведении России пока не видим

Пятница, 10 декабря 2021, 15:26
Кулеба: после разговора Байдена и Путина перемен в поведении России пока не видим
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Украина не видит, чтобы следствием переговоров президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным стало немедленное снижение напряженности на границе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии "Голосу Америки".

"Вчера проходило заседание Трехсторонней контактной группы и мы внимательно следили за ним, чтобы увидеть, изменила ли Москва указания своим представителям, а также представителям ОРДЛО по поведению на этом заседании. К сожалению, изменений мы не увидели", – сказал Кулеба.

По словам министра, уже в ближайшие дни можно будет увидеть, имел ли разговор Байдена с Путиным практические последствия, продолжает ли Путин держать паузу и поднимать ставки.

Напомним, советник президента США Джейк Салливан ранее заверил, что Джо Байден не делал никаких уступок или обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы.

Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Об итогах переговоров президентов США и России читайте в статье Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ.

Смотрите также видео на youtube-канале ЕвроПравды "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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Темы: Кулеба ДмитрийПутинБайденРосcияМИД
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