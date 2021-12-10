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З літньої Олімпіади можуть зникнути три "класичні" види спорту

П'ятниця, 10 грудня 2021, 16:12
З літньої Олімпіади можуть зникнути три класичні види спорту
Photo by LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет може виключити з програми літньої Олімпіади бокс, важку атлетику та сучасне п'ятиборство.

Джерело: France 24, який наводить заяву президента МОК Томаса Баха

Деталі: В МОК пояснили, що розглядають варіант із заміною цих видів спорту на більш цікаві для молоді.

Зокрема, йдеться про скелелазіння, серфінг та скейтбординг, які дебютували на Іграх в 2020 році у Токіо, проте не як основні, а як додаткові.

Пропозицію про заміну видів спорту МОК планує озвучити на сесії, що відбудеться 31 січня 2022 року. Якщо її погодять, то олімпійську програму оновлять перед Іграми у Лос-Анджелесі, що відбудуться у 2028 році.

Важка атлетика увійшла у програму Олімпійських ігор у 1896 році, сучасне п'ятиборство - з 1912-го, а бокс - з 1920 року. Це одні із найстаріших видів спорту на Олімпіаді.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортОлімпіада
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