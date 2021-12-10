Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

С летней Олимпиады могут исчезнуть три "классических" вида спорта

Пятница, 10 декабря 2021, 17:12
Photo by LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

Международный олимпийский комитет может исключить из программы летней Олимпиады бокс, тяжелую атлетику и современное пятиборье.

Источник: France 24, который приводит заявление президента МОК Томаса Баха

Детали: В МОК объяснили, что рассматривают вариант с заменой этих видов спорта более интересными для молодежи.

В частности, речь идет о скалолазании, серфинге и скейтбординге, которые дебютировали на Играх в 2020 году в Токио, однако не как основные, а как дополнительные.

Предложение о замене видов спорта МОК планирует озвучить на сессии 31 января 2022 года. Если ее согласуют, то олимпийскую программу обновят перед состоявшимися в 2028 году Играми в Лос-Анджелесе.

Тяжелая атлетика вошла в программу Олимпийских игр в 1896 году, современное пятиборье – с 1912-го, а бокс – с 1920 года. Это одни из самых старых видов спорта на Олимпиаде.

Темы: спортОлимпиада
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"

Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей

Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией

Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость

Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО

Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности

Все новости...
спорт
Украина одержала историческую победу на Кубке мира по лыжной акробатике
Во Франции на 1200 евро оштрафовали женщину, создавшую плакатом массовую аварию на велогонке
Британия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае
Последние новости
23:15
фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"
22:26
Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву
21:36
Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей
21:08
США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО
20:54
КГГА разрешила Алиеву построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке
20:47
Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией
20:31
Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"
20:30
Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость
20:05
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
20:01
Боррель: ЕС готов к экономическим санкциям в случае усиления агрессии России
Все новости...