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С летней Олимпиады могут исчезнуть три "классических" вида спорта

Пятница, 10 декабря 2021, 16:12
С летней Олимпиады могут исчезнуть три классических вида спорта
Photo by LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

Международный олимпийский комитет может исключить из программы летней Олимпиады бокс, тяжелую атлетику и современное пятиборье.

Источник: France 24, который приводит заявление президента МОК Томаса Баха

Детали: В МОК объяснили, что рассматривают вариант с заменой этих видов спорта более интересными для молодежи.

В частности, речь идет о скалолазании, серфинге и скейтбординге, которые дебютировали на Играх в 2020 году в Токио, однако не как основные, а как дополнительные.

Предложение о замене видов спорта МОК планирует озвучить на сессии 31 января 2022 года. Если ее согласуют, то олимпийскую программу обновят перед состоявшимися в 2028 году Играми в Лос-Анджелесе.

Тяжелая атлетика вошла в программу Олимпийских игр в 1896 году, современное пятиборье – с 1912-го, а бокс – с 1920 года. Это одни из самых старых видов спорта на Олимпиаде.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спортОлимпиада
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