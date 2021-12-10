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СБУ розсекретила документи про репресії СРСР у Криму

П'ятниця, 10 грудня 2021, 16:18
СБУ розсекретила документи про репресії СРСР у Криму
скриншот

Служба безпеки розсекретила та опублікувала документи за 1920-1941 рр., що викривають репресії Радянського союзу у Криму.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів.

Зокрема про ініційовані з Москви масштабні репресії, що чинилися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові".

Деталі: Зокрема, серед документів, які тепер можна переглянути онлайн:

  • акти про виконання смертних вироків органів ВНК–ОДПУ за 1920–1922 та 1928–1934 рр. та судових органів на території Криму за 1920–1941 рр.
  • протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921–1922 рр.
  • частина протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 р.
 

З архівом можна ознайомитися на порталі Укрдержархіву у рубриці "Документи Криму".

 

Українська правда

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Теми: СБУКримокупаціяРосія
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