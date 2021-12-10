СБУ розсекретила документи про репресії СРСР у Криму
П'ятниця, 10 грудня 2021, 16:18
Служба безпеки розсекретила та опублікувала документи за 1920-1941 рр., що викривають репресії Радянського союзу у Криму.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів.
Зокрема про ініційовані з Москви масштабні репресії, що чинилися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові".
Деталі: Зокрема, серед документів, які тепер можна переглянути онлайн:
- акти про виконання смертних вироків органів ВНК–ОДПУ за 1920–1922 та 1928–1934 рр. та судових органів на території Криму за 1920–1941 рр.
- протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921–1922 рр.
- частина протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 р.
З архівом можна ознайомитися на порталі Укрдержархіву у рубриці "Документи Криму".
Українська правда