СБУ розсекретила документи про репресії СРСР у Криму

Служба безпеки розсекретила та опублікувала документи за 1920-1941 рр., що викривають репресії Радянського союзу у Криму.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів.

Зокрема про ініційовані з Москви масштабні репресії, що чинилися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові".

Деталі: Зокрема, серед документів, які тепер можна переглянути онлайн:

акти про виконання смертних вироків органів ВНК–ОДПУ за 1920–1922 та 1928–1934 рр. та судових органів на території Криму за 1920–1941 рр.

протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921–1922 рр.

частина протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 р.

З архівом можна ознайомитися на порталі Укрдержархіву у рубриці "Документи Криму".