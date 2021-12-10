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СБУ рассекретила документы о репрессиях СССР в Крыму

Пятница, 10 декабря 2021, 17:18
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Служба безопасности рассекретила и опубликовала документы за 1920-1941 гг., разоблачающие репрессии Советского союза в Крыму.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Обнародованные материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости Крымских архивов.

В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые творились коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове".

Детали: В частности, среди документов, которые теперь можно просмотреть онлайн:

  • акты об исполнении смертных приговоров органов ВНК-ОГПУ за 1920-1922 и 1928-1934 гг. и судебных органов на территории Крыма за 1920-1941 гг.
  • протоколы заседаний Крымских коллегий Всероссийской чрезвычайной комиссии и президиума Государственного политического управления в городах Симферополь, Севастополь и Феодосия за 1921-1922 гг.
  • часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 г.
 

С архивом можно ознакомиться на портале Укргосадархива в рубрике "Документы Крыма".

 

Украинская правда
Темы: СБУКрымоккупацияРосcия
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