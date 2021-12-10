Справа Київзеленбуду: встановлені нові епізоди, зросла кількість підозрюваних та завдана шкода

НАБУ та САП встановили нові епізоди розкрадання коштів "Київзеленбуду" та повідомили про підозру ще трьом особам, cеред яких колишній в.о. начальника Управління екології і природних ресурсів Київської міської ради.

Джерело: НАБУ

Деталі: Ще семи посадовцям оновлено підозри в контексті нових доказів. Таким чином, загальна кількість осіб, ймовірно причетних до вчинення корупційного злочину, зросла до 10, а загальна сума завданої шкоди комунальному об’єднанню - до 115,19 млн грн.

На підставі здобутих доказів, з метою відшкодування в подальшому збитків, завданих громаді Києва, детективи НАБУ домоглися накладення арешту на корпоративні права італійської компанії та об'єкти нерухомості, які, як вважає слідство, могли збудувати за рахунок коштів, виведених із КО "Київзеленбуду".

Йдеться про проєкт із будівництва житла в італійській Вероні.

Передісторія: 20 серпня НАБУ і САП повідомили 7 особам про підозру у розкраданні майже 78 млн грн місцевого бюджету Києва при закупівлі спеціальної техніки для комунального об’єднання "Київзеленбуд".