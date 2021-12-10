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Дело Киевзеленстроя: установлены новые эпизоды, возросло количество подозреваемых и нанесен ущерб

Пятница, 10 декабря 2021, 17:23
коллаж: киевская городская прокуратура

НАБУ и САП установили новые эпизоды хищения средств "Киевзеленстроя" и сообщили о подозрении еще трем лицам, среди которых бывший и.о. начальник Управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета.

Источник: НАБУ

Детали: Еще семи должностным лицам обновлены подозрения в контексте новых доказательств. Таким образом, общее количество лиц, вероятно причастных к совершению коррупционного преступления, возросло до 10, а общая сумма причиненного ущерба коммунальному объединению – до 115,19 млн грн.

На основании добытых доказательств, с целью возмещения в дальнейшем ущерба, нанесенного общине Киева, детективы НАБУ добились наложения ареста на корпоративные права итальянской компании и объекты недвижимости, которые, как считает следствие, могли построить за счет средств, выведенных из КО "Киевзеленстроя".

Речь идет о проекте по строительству жилья в итальянской Вероне.

Предыстория: 20 августа НАБУ и САП сообщили 7 лицам о подозрении в хищении почти 78 млн. грн. местного бюджета Киева при закупке специальной техники для коммунального объединения "Киевзеленбуд".

Украинская правда
Темы: НАБУКиев
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