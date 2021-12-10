Держканал "Дом" замовляє за 12 мільйонів "соціальне шоу" з Пальчевським

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" та "UATV") планує виділили понад 12 мільйонів гривень на створення соціального шоу "Про життя з Андрієм Пальчевським".

Джерело: Детектор-медіа, сайт держзакупівель "Прозоро"

Деталі: На сторінці закупівлі вказується, що компанії не вистачає розважального контенту. Саме тому було вирішено придбати його виготовлення. В аналізі проєкту "Про життя з Андрієм Пальчевським" вказується, що він має "виховний ефект та соціально важливий для людей", шоу "повертає віру у справедливість", "допомагає відкрити правду і знайти винних".

Планується замовити 60 випусків ток-шоу по 45 хвилин/випуск. Повна вартість замовлення дванадцять мільйонів двадцять тисяч чотириста гривень.

Займатися виготовленням буде переможець тендеру – ТОВ "Імаджинаріум". Його власником та керівником є Володимир Татаренко, власник компанії "Зе Медіа", яка проводила опитування президента Володимира Зеленського на місцевих виборах.

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