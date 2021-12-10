Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госканал "Дом" заказывает за 12 миллионов "социальное шоу" с Пальчевским

Пятница, 10 декабря 2021, 17:12
Госканал Дом заказывает за 12 миллионов социальное шоу с Пальчевским

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") планирует выделить более 12 миллионов гривен на создание социального шоу "О жизни с Андреем Пальчевским".

Источник: Детектор-медиа, сайт госзакупок "Прозоро"

Подробности: На странице закупки указывается, что компании не хватает развлекательного контента. Поэтому было решено приобрести его изготовление. В анализе проекта "О жизни с Андреем Пальчевским" указывается, что у него "воспитательный эффект и социально важный для людей", шоу "возвращает веру в справедливость", "помогает открыть правду и найти виновных".

Планируется заказать 60 выпусков ток-шоу по 45 минут/выпуск.

Заниматься изготовлением будет победитель тендера – ООО "Имаджинариум". Его владельцем и руководителем является Владимир Татаренко, владелец компании Зе Медиа, которая проводила опрос президента Владимира Зеленского на местных выборах.

Читайте также: Большой "Дом" для президента. Как канал для оккупированных территорий может стать всеукраинским

Предыстория:

  • Пальчевский был кандидатом в мэры Киева на пследних выборах, однако не попал даже в пятерку.

Темы: СМИЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
СМИ
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
Все новости...
Реклама: