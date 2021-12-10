Госканал "Дом" заказывает за 12 миллионов "социальное шоу" с Пальчевским

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") планирует выделить более 12 миллионов гривен на создание социального шоу "О жизни с Андреем Пальчевским".

Источник: Детектор-медиа, сайт госзакупок "Прозоро"

Подробности: На странице закупки указывается, что компании не хватает развлекательного контента. Поэтому было решено приобрести его изготовление. В анализе проекта "О жизни с Андреем Пальчевским" указывается, что у него "воспитательный эффект и социально важный для людей", шоу "возвращает веру в справедливость", "помогает открыть правду и найти виновных".

Планируется заказать 60 выпусков ток-шоу по 45 минут/выпуск.

Заниматься изготовлением будет победитель тендера – ООО "Имаджинариум". Его владельцем и руководителем является Владимир Татаренко, владелец компании Зе Медиа, которая проводила опрос президента Владимира Зеленского на местных выборах.

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