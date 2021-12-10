Україна здобула історичну перемогу на Кубку світу з лижної акробатики

Вперше в історії одразу дві українські фристайлістки на п'єдесталі Кубка світу з лижної акробатики.

Джерело: Національний олімпійський комітет

Деталі: У фінській Руці Анастасія Новосад здобула золото, Ольга Полюк - бронзу.

Для обох спортсменок це перші нагороди в особистих змаганнях на Кубку світу.

Друге місце посіла спортсменка з Китаю.

Передісторія: Українці лише вдруге беруть участь у цій дисципліні на рівні Кубка світу. У 2022 році цей вид дебютує на Олімпійських іграх у Пекіні.

Минулого тижня збірна України з фристайлу вперше в історії завоювала медаль Кубка світу в команді.

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