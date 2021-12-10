Україна здобула історичну перемогу на Кубку світу з лижної акробатики
П'ятниця, 10 грудня 2021, 18:29
Вперше в історії одразу дві українські фристайлістки на п'єдесталі Кубка світу з лижної акробатики.
Джерело: Національний олімпійський комітет
Деталі: У фінській Руці Анастасія Новосад здобула золото, Ольга Полюк - бронзу.
Для обох спортсменок це перші нагороди в особистих змаганнях на Кубку світу.
Друге місце посіла спортсменка з Китаю.
Передісторія: Українці лише вдруге беруть участь у цій дисципліні на рівні Кубка світу. У 2022 році цей вид дебютує на Олімпійських іграх у Пекіні.
Минулого тижня збірна України з фристайлу вперше в історії завоювала медаль Кубка світу в команді.
Читайте також: Трамплін в порожнечу. Чому "золото" Абраменка може стати останнім для фристайлу
Українська правда